Что делать, если не успели вовремя обновить данные в ТЦК

16 июля 2024 года закончился последний срок для обновления военно-учетных данных для всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

РБК-Украина разбиралось с адвокатом по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Оксаной Доготер , что будет с теми, кто вовремя не обновил данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и что делать дальше.

Требование обновить данные касалось также женщин, состоящих на военном учете. Данные можно было обновить в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и через "Резерв+".

С 17 июля 2024 года обновление военно-учетных данных возможно только через приложение "Резерв+" и в ТЦК. Однако лица, не успевшие или заведомо не обновившие свои данные до указанной даты, могут быть привлечены к административной ответственности.

Ответственность за необновление военно-учетных данных

Оксана Доготер отмечает, что начиная с 17 июля, во время проверки военно-учетных документов (ВУД) будет проверяться не только их актуальность и не находится ли человек в розыске, но и обновлены ли они в установленные законодательством сроки. Отсутствие обновленных данных является основанием для привлечения к административной ответственности и штрафа.

"Согласно законодательству, административный протокол о необновлении данных будет состоять за нарушение ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Полиция имеет право задержать лицо для составления протокола об административном задержании согласно ст. 262 КУоАП и доставить его в ближайший ТЦК и СП ", – говорит адвокат.

Административные протоколы могут быть составлены как в присутствии лица, так и без него. В случае отсутствия лица постановление об административном правонарушении может быть вынесено ТЦК, в котором лицо состоит на учете.

Проверка военно-учетных данных

Юрист говорит, что уполномоченные лица, в частности полиция и ТЦК, имеют возможность проверить актуальность данных независимо от типа ВУД. Электронные данные проверяются путем считывания QR-кода, а бумажные – через систему "Оберег".

Если сведения о заявителе не совпадают с информацией в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, ВУД считается недействительным, и лицо может быть задержано для составления протокола об административном нарушении.

Все, кто имеет отсрочку или забронирован предприятием, должны были уточнить свои военно-учетные данные в соответствии с порядком. Важно отметить, что не обновлять ВУД имели право только лица, исключенные из военного учета согласно п.6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В случае несогласия с результатами повторного осмотра лица имеют право обжаловать их в установленном законодательством порядке.

Административная и уголовная ответственность: что нужно знать

Согласно новому мобилизационному законодательству, обновление военно-учетных данных для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет является обязательным. За невыполнение этого требования предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

Штраф за нарушение правил военного учета для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен. Для юридических лиц суммы штрафов вдвое больше – от 34 до 59,5 тысяч гривен. Наложение штрафа осуществляется в соответствии с установленными процедурами: административное производство может быть открыто до трех месяцев со дня выявления нарушения или до 12 месяцев с момента совершения административного правонарушения. Следует отметить, что такое административное производство может производиться без вызова сторон.

Административное взыскание за несвоевременное обновление персональных данных до 16 июля 2024 г. налагается единовременно. Однако граждане обязаны своевременно обновлять данные (семейное положение, адрес и т.п.) в случае их изменений.

"Пока настройки обмена данными между государственными реестрами продолжаются. Как сейчас происходит обмен данными и как он будет осуществляться в будущем, пока точно не известно. Однако в будущем такие изменения должны привести к изменениям в правилах и обязанностях по обновлению данных", – подчеркивает Оксана Доготер.

Ответственность за необновление данных и игнорирование повесток разделена. Административная ответственность за игнорирование повесток на обновление данных или на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) может наступать всякий раз, когда лицо не появляется. В дальнейшем, после определенной процедуры, включающей обращение территориального центра комплектования (ТЦК) в полицию, суд может ограничить право лица на управление автомобилем.

При систематическом игнорировании повесток или получении надлежащим образом предупреждения, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 337 Уголовного кодекса Украины (УКУ) "Уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания". За игнорирование повесток на отправку лицо может быть сразу привлечено к уголовной ответственности по статье 336 УКУ "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации...".

Вручение постановления и штрафы

"Постановление о наложении штрафа может вручаться лично или по почте (рекомендуемое письмо с уведомлением о вручении). О наличии штрафа можно узнать с помощью сервиса Опендатабот или в приложении "Дия". Однако у "Дия" штраф появится только после того, как постановление будет направлено для принудительного взыскания в государственную исполнительную службу", – объясняет Оксана Доготер в беседе с РБК-Украина.

В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок исполнительная служба будет взимать штраф в двойном размере. При уплате штрафа необходимо уведомить об этом ТЦК. При наложении штрафа также могут быть наложены аресты на имущество привлекаемого к административной ответственности лица в пределах суммы штрафа.

Постановление может быть оспорено в судебном порядке в течение 10 дней с момента получения.