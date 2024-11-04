Украинцы готовы возвращаться в оккупацию из-за нерешенности жилищного вопроса: опрос

Государство не прилагает все возможные усилия для того, чтобы внутренне перемещенные лица возвращались на подконтрольные Украине территории. Так считает больше половины украинцев, поскольку возвращение домой вынужденных переселенцев - залог роста человеческого капитала, а значит и экономики, и даже победы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, на вопрос "Достаточно ли государство способствует возвращению домой ВПЛ в пределах подконтрольных украинским властям территорий?" только 2,2% респондентов считает что делает все, что может и даже больше, 5,4% – вполне достаточно, 12,6% – скорее достаточно. 34,9% ответили, что скорее недостаточно, 22,8% – категорически недостаточно, а 9,9% – государство мешает возврату. Затруднились ответить 12,4% респондентов.

Почти половина уехавших за границу украинцев, спасаясь от войны, пока не планируют возвращаться в Украину, соответственно, процесс их реинтеграции будет сложным. Решающими для вынужденных эмигрантов факторами возвращения являются безопасность, наличие жилья, возможность трудоустройства и механизмы функционирования государственных институций - четкая, прозрачная судебная система, защита права собственности и т.д.

Шуляк также пояснила, что важно содействовать возвращению на подконтрольные украинским властям территорий пересенецов, разрушенное или поврежденное жилье которых находится во временной оккупации. По ее словам, около 70% опрошенных украинцев указывают на такие случаи.

Поэтому, по ее словам, Украине важно продолжать и расширять, в частности, программу "єВідновлення", а также делать более доступной ипотечную программу "єОселя". А также создать эффективную жилищную политику, которая каждому украинцу позволит решить свой жилищный вопрос.

"Сейчас важно расширить программу есть Восстановление для жилья, которое находится на ВТО. Это позволит владельцам такого жилья обустроиться именно в Украине. Оккупанты используют нерешительность Правительства, обещая таким гражданам свою компенсацию, если они вернутся. Но это, как правило, так и остается у них на уровне обещаний", - сообщила парламентарий.

Она также добавила, что правительству следует изменить для ВПЛ условия участия в программе льготной ипотеки "єОселя". Для них следует снизить процентную ставку с 7% до 3%, а также размер первого взноса до 15% вместо 20%, которые нужно уплатить сейчас.

"Последнее изменение - увеличение возраста жилья, которое можно купить с помощью "єОселя", было инициировано нами по результатам публичных консультаций по совершенствованию жилищного законодательства. К еще двум нашим рекомендациям в Кабмине пока не прислушались - речь идет как раз о снижении процентной ставки и размере первого взноса", – подчеркнула нардеп.

Впрочем, среди недавних изменений было снижение размера первого взноса для молодежи в возрасте до 25 лет – с 20% до 10%. Кроме того, с 18 декабря жилье для внутренних переселенцев смогут приобрести их ближайшие родственники: муж, жена, родители или дети. Но под 7%.