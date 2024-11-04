Українці готові повертатися в окупацію через невирішеність житлового питання: опитування

Держава не докладає всіх можливих зусиль для того, щоб внутрішньо переміщені особи поверталися на підконтрольні Україні території. Так вважає більша половина українців, оскільки повернення додому вимушених переселенців - запорука зростання людського капіталу, а відтак і економіки, та навіть перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, на запитання "Чи достатньо держава сприяє поверненню додому ВПО в межах підконтрольних українській владі територій?" тільки 2,2% респондентів вважає що робить все що може і навіть більше, 5,4% – цілком достатньо, 12,6% – скоріше достатньо. Натомість, 34,9% відповіли що скоріше недостатньо, 22,8% – категорично недостатньо, а 9,9% – держава заважає поверненню. Важко відповісти 12,4% респондентів.

Майже половина українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, поки не планують повертатися в Україну, відповідно, процес їх реінтеграції буде складним. Вирішальними для вимушених емігрантів факторами щодо повернення є безпековий, наявність житла, можливість працевлаштування і зрозумілі механізми функціонування державних інституцій - чітка, прозора судова система, захист права власності тощо.

Шуляк також пояснила, що надважливо сприяти поверненню на підконтрольні українській владі територій пересенеців, зруйноване або пошкоджене житло яких знаходиться у тимчасовій окупації. За її словами, майже 70% опитаних українців вказують на такі випадки.

Тому, за її словами, Україні надважливо продовжувати і розширювати, зокрема, програму "єВідновлення", а також робити більш доступною іпотечну програму "єОселя". А також створити ефективну житлову політику, яка кожному українцю дасть можливість вирішити своє житлове питання.

"Наразі надважливо розширити програму "єВідновлення" для житла, яке знаходиться на ТОТ. Це дасть можливість власникам такого житла облаштуватись саме в Україні. Окупанти використовують нерішучість Уряду, обіцяючи таким громадянам свою компенсацію, якщо вони повернуться. Але це, зазвичай, так і лишається у них на рівні обіцянок", - повідомила парламентарка.

Вона також додала, що уряду слід змінити для ВПО умови участі у програмі пільгової іпотеки "єОселя". Для них слід знизити відсоткову ставку з 7% до 3%, а також розмір першого внеску до 15% замість 20%, які потрібно сплатити зараз.

"Остання зміна - збільшення віку житла, яке можна купити за допомогою "єОселі", була ініційована нами за результатами публічних консультацій щодо вдосконалення житлового законодавства. До ще двох наших рекомендацій у Кабміні поки не дослухались - йдеться якраз про зниження відсоткової ставки і розміру першого внеску", - підкреслила нардепка.

Втім, серед нещодавніх змін було зниження розміру першого внеску для молоді віком до 25 років - з 20% до 10%. Крім цього, з 18 грудня житло для внутрішніх переселенців зможуть придбати їх найближчі родичі: чоловік, дружина, батьки чи діти. Але під 7%.