Украинцы экономят на новогодних подарках до 80%: исследование

Онлайн-торговля на Черную пятницу 2025 продемонстрировала рост на 26% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Партнерская сеть Admitad обработала более 2,3 млн заказов и зафиксировала увеличение среднего чека с 45 до 52 долларов. Эксперты рынка объясняют, как найти выгодные предложения в конце декабря и сэкономить на праздничных подарках.

Украинский e-commerce: статистика и изменения

Общее количество онлайн-заказов увеличилось на 15%, что превышает средненедельные показатели 2025 года на 51%. Мобильный шопинг зафиксировал рекордные 57% против прошлогодних 49%.

"Более 60% украинских потребителей покупают исключительно необходимые товары", – констатируют в Admitad.

Структура спроса: электроника лидирует с 22%, товары для обустройства помещений – 21%, fashion-сегмент - 11%, beauty-категория – 10%. Динамично росли сегменты личной гигиены (+25%), товаров для дома (+19%) и служб доставки еды (+17%).

Маркетплейсы контролируют более 55% онлайн-транзакций. Параллельно 38% покупателей активно используют кэшбек-программы – существенно больше по сравнению с 2024 годом. 12% применяют промокоды, 5% совершают покупки через мессенджер Telegram – это новый канал продаж.

Куда идут за скидками

Сегмент электроники удерживает наибольшую долю рынка - 22%. У Foxtrot, ведущего ритейлера, до 14 января действует новогодняя распродажа со скидками до 65%. "Декабрь и начало – оптимальный период для приобретения техники прошлого поколения с максимальными дисконтами", – комментируют рыночные эксперты.

Yabluka специализируется на продукции Apple, предлагая специальные цены на iPhone, MacBook и беспроводные наушники с официальными гарантиями. В разделе Акции можно найти самые актуальные распродажи. Telemart фокусируется на геймерском сегменте с большими скидками на ноутбуки, мониторы и консоли. Новогодняя распродажа у них длится до 4 января.

Fashion-ритейлер Gepur запустил на сайте Winter Sale к Новому году. Украинский бренд Estro с портфолио более 3000 моделей обуви и одежды предлагает праздничную распродажу до 4 января включительно.

Испанский ювелирный бренд Tous предлагает до 40% дисконт на украшения, а также дополнительный промокод на скидку через геймификацию на сайте.

Сектор онлайн-сервисов занимает 9% рынка. hotline.finance предоставляет скидки до 25% на автострахование. "Мы работаем с реальными дисконтами без маркетинговых манипуляций", – сообщают представители компании.

Методы оптимизации расходов

Специалисты рекомендуют мониторить динамику цен, формируя списки желаемых товаров за 2-3 недели до начала акций. Сочетание промокодов с кэшбек-программами обеспечивает до 25% дополнительной экономии.

"Пять процентов транзакций произошли через Telegram. Компании создают приватные каналы с эксклюзивными предложениями", - фиксируют аналитики.

Оптимальные периоды для покупок: предпраздничные акции 20-26 декабря и финальные распродажи с глубокими скидками 27 декабря-10 января.

Трансформация потребительского поведения

Черная пятница 2025 показала качественные изменения украинского рынка. Половина потребителей покупает исключительно нужное, оценивая не только цену, но и репутацию продавца.

Прогнозы аналитиков предусматривают дальнейший рост мобильной коммерции и популяризацию кэшбек-платформ. Тенденция сознательного потребления, где приоритет отдается качеству над дисконтом, становится доминирующей на украинском рынке электронной торговли.