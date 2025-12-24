ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle

Українці економлять на новорічних подарунках до 80%: дослідження

Україна, Середа 24 грудня 2025 09:15 promo
UA EN RU
Українці економлять на новорічних подарунках до 80%: дослідження Фото: українці економлять на новорічних подарунках до 80% (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Онлайн-торгівля на Чорну п'ятницю 2025 продемонструвала зростання на 26% порівняно з минулорічними показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Партнерська мережа Admitad опрацювала понад 2,3 млн замовлень і зафіксувала збільшення середнього чека з 45 до 52 доларів. Експерти ринку пояснюють, як знайти вигідні пропозиції у кінці грудня та заощадити на святкових подарунках.

Український e-commerce: статистика та зміни

Загальна кількість онлайн-замовлень збільшилася на 15%, що перевищує середньотижневі показники 2025 року на 51%. Мобільний шопінг зафіксував рекордні 57% проти торішніх 49%.

"Більше 60% українських споживачів купують виключно необхідні товари", – констатують в Admitad.

Структура попиту: електроніка лідирує з 22%, товари для облаштування помешкань - 21%, fashion-сегмент - 11%, beauty-категорія – 10%. Найдинамічніше зростали сегменти особистої гігієни (+25%), товарів для дому (+19%) та служб доставки їжі (+17%).

Маркетплейси контролюють понад 55% онлайн-транзакцій. Паралельно 38% покупців активно використовують кешбек-програми – суттєво більше порівняно з 2024 роком. 12% застосовують промокоди, 5% здійснюють покупки через месенджер Telegram – це новий канал продажів.

Куди йдуть за знижками

Сегмент електроніки утримує найбільшу частку ринку – 22%. У Foxtrot, провідного ритейлера, до 14 січня діє новорічний розпродаж зі знижками до 65%. "Грудень та початок – оптимальний період для придбання техніки минулого покоління з максимальними дисконтами", – коментують ринкові експерти.

Yabluka спеціалізується на продукції Apple, пропонуючи спеціальні ціни на iPhone, MacBook та бездротові навушники з офіційними гарантіями. У розділі Акції можна знайти найактуальніші розпродажі. Telemart фокусується на геймерському сегменті з великими знижками на ноутбуки, монітори та консолі. Новорічний розпродаж у них триває до 4 січня.

Fashion-ритейлер Gepur запустив на сайті Winter Sale до Нового року. Український бренд Estro з портфоліо понад 3000 моделей взуття та одягу пропонує святковий розпродаж до 4 січня включно.

Іспанський ювелірний бренд Tous пропонує до 40% дисконт на прикраси, а також додатковий промокод на знижку через гейміфікацію на сайті.

Сектор онлайн-сервісів займає 9% ринку. hotline.finance надає знижки до 25% на автострахування. "Ми працюємо з реальними дисконтами без маркетингових маніпуляцій", – повідомляють представники компанії.

Методи оптимізації витрат

Фахівці рекомендують моніторити динаміку цін, формуючи списки бажаних товарів за 2-3 тижні до початку акцій. Поєднання промокодів з кешбек-програмами забезпечує до 25% додаткової економії.

"П'ять відсотків транзакцій відбулися через Telegram. Компанії створюють приватні канали з ексклюзивними пропозиціями", – фіксують аналітики.

Оптимальні періоди для покупок: передсвяткові акції 20-26 грудня та фінальні розпродажі з найглибшими знижками 27 грудня - 10 січня.

Трансформація споживчої поведінки

Чорна п'ятниця 2025 засвідчила якісні зміни українського ринку. Половина споживачів купує виключно потрібне, оцінюючи не лише ціну, а й репутацію продавця.

Прогнози аналітиків передбачають подальше зростання мобільної комерції та популяризацію кешбек-платформ. Тенденція свідомого споживання, де пріоритет надається якості над дисконтом, стає домінуючою на українському ринку електронної торгівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну