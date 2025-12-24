Українці економлять на новорічних подарунках до 80%: дослідження

Онлайн-торгівля на Чорну п'ятницю 2025 продемонструвала зростання на 26% порівняно з минулорічними показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Партнерська мережа Admitad опрацювала понад 2,3 млн замовлень і зафіксувала збільшення середнього чека з 45 до 52 доларів. Експерти ринку пояснюють, як знайти вигідні пропозиції у кінці грудня та заощадити на святкових подарунках.

Український e-commerce: статистика та зміни

Загальна кількість онлайн-замовлень збільшилася на 15%, що перевищує середньотижневі показники 2025 року на 51%. Мобільний шопінг зафіксував рекордні 57% проти торішніх 49%.

"Більше 60% українських споживачів купують виключно необхідні товари", – констатують в Admitad.

Структура попиту: електроніка лідирує з 22%, товари для облаштування помешкань - 21%, fashion-сегмент - 11%, beauty-категорія – 10%. Найдинамічніше зростали сегменти особистої гігієни (+25%), товарів для дому (+19%) та служб доставки їжі (+17%).

Маркетплейси контролюють понад 55% онлайн-транзакцій. Паралельно 38% покупців активно використовують кешбек-програми – суттєво більше порівняно з 2024 роком. 12% застосовують промокоди, 5% здійснюють покупки через месенджер Telegram – це новий канал продажів.

Куди йдуть за знижками

Сегмент електроніки утримує найбільшу частку ринку – 22%. У Foxtrot, провідного ритейлера, до 14 січня діє новорічний розпродаж зі знижками до 65%. "Грудень та початок – оптимальний період для придбання техніки минулого покоління з максимальними дисконтами", – коментують ринкові експерти.

Yabluka спеціалізується на продукції Apple, пропонуючи спеціальні ціни на iPhone, MacBook та бездротові навушники з офіційними гарантіями. У розділі Акції можна знайти найактуальніші розпродажі. Telemart фокусується на геймерському сегменті з великими знижками на ноутбуки, монітори та консолі. Новорічний розпродаж у них триває до 4 січня.

Fashion-ритейлер Gepur запустив на сайті Winter Sale до Нового року. Український бренд Estro з портфоліо понад 3000 моделей взуття та одягу пропонує святковий розпродаж до 4 січня включно.

Іспанський ювелірний бренд Tous пропонує до 40% дисконт на прикраси, а також додатковий промокод на знижку через гейміфікацію на сайті.

Сектор онлайн-сервісів займає 9% ринку. hotline.finance надає знижки до 25% на автострахування. "Ми працюємо з реальними дисконтами без маркетингових маніпуляцій", – повідомляють представники компанії.

Методи оптимізації витрат

Фахівці рекомендують моніторити динаміку цін, формуючи списки бажаних товарів за 2-3 тижні до початку акцій. Поєднання промокодів з кешбек-програмами забезпечує до 25% додаткової економії.

"П'ять відсотків транзакцій відбулися через Telegram. Компанії створюють приватні канали з ексклюзивними пропозиціями", – фіксують аналітики.

Оптимальні періоди для покупок: передсвяткові акції 20-26 грудня та фінальні розпродажі з найглибшими знижками 27 грудня - 10 січня.

Трансформація споживчої поведінки

Чорна п'ятниця 2025 засвідчила якісні зміни українського ринку. Половина споживачів купує виключно потрібне, оцінюючи не лише ціну, а й репутацію продавця.

Прогнози аналітиків передбачають подальше зростання мобільної комерції та популяризацію кешбек-платформ. Тенденція свідомого споживання, де пріоритет надається якості над дисконтом, стає домінуючою на українському ринку електронної торгівлі.