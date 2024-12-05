Украинцы могут помогать Силам обороны защитить небо: как это сделать

В Украине есть приложение "єППО", которое позволяет гражданам оперативно сообщать о вражеских целях, таких как ракеты, беспилотники или авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
С целью улучшения уровня безопасности и защиты граждан Украины в условиях полномасштабной войны было разработано приложение "єПВО". Это приложение позволяет гражданам оперативно сообщать о выявленных угрозах, в частности, вражеских ракетах, беспилотниках или авиации. Благодаря инновационным технологиям и активному участию пользователей, система воздушной обороны Украины стала еще более эффективной.
Приложение "єППО" позволяет каждому пользователю, заметившему вражескую цель, оперативно сообщить об этом через приложение. Вот как это работает:
Быстрое сообщение: Благодаря функции геолокации, информация о выявленной угрозе сразу попадает на карту воздушной обороны, что позволяет быстро отреагировать на ситуацию.
Искусственный интеллект: Система использует искусственный интеллект для анализа данных и прогнозирования траектории движения цели, что повышает эффективность реакции на угрозу.
Благодаря информации, предоставленной пользователями приложения, украинская система ПВО стала более эффективной в выявлении и уничтожении вражеских целей, что помогло закрыть небо на 80%.
Для того чтобы начать использовать "єППО", необходимо пройти идентификацию через государственное приложение "Дія". После этого пользователь может выбрать тип выявленной цели - будь то дрон, ракета или другой объект - и отправить информацию о нем. Благодаря этому данные автоматически передаются в систему ПВО, что позволяет оперативно реагировать на угрозу.
Напомним, что в Украине появилось мобильное приложение "єППО", с помощью которого можно сообщить о перемещении вражеских воздушных целей. В приложении можно также сообщить о звуке взрыва.
Кроме того, ГСЧС запустили мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое может извещать людей о приближении к опасному объекту.