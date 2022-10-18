Украинцы помогли военным уничтожить нескольких российских генералов, - СБУ
Обычные украинские помогли уничтожить сотни единиц вражеской техники и нескольких российских генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.
"Через наш бот поступило более 100 тысяч сообщений о перемещении врага! Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали со данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате - многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники , уничтожен не один генерал РФ", - заявил Витюк.
По его словам, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.
Также Витюк напомнил, что на этот чат-бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми "референдумами" РФ на временно оккупированных территориях, фактах мародерства и военных преступлениях россиян.
Напомним, что Вооруженные силы Украины уничтожили российского генерал-заместителя командующего 41-й армией генерал-майора Андрея Суховецкого. Он был убит в Черниговской области.
Также Вооруженные силы Украины ударами по системам HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном могли уничтожить российского генерала.
Ранее было известно, что вооруженные силы Украины уничтожили еще двух российских генералов. Один из них отвечал за так называемый "референдум" в Херсоне.
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