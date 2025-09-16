RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украинцы дали оценку двум мирным планам

Фото: россияне всегда нападут, если смогут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев ожидают нового нападения России даже после любого мира. В то же время план Европы и Украины готовы поддержать более 70% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как воспринимают планы

Условный план Европы и Украины предусматривает гарантии безопасности от Запада, движение к членству в ЕС, сохранение санкций против РФ и замораживание нынешней линии фронта без признания оккупации. Его готовы поддержать 74% украинцев. Только 15% категорически против.

Зато российский план, включающий снятие санкций, отказ от НАТО, сокращение армии и официальное признание Крыма и Донбасса российскими, отвергли 75% опрошенных. Лишь 17% считают его приемлемым.

Считают ли это успехом

Две трети (65%) респондентов расценивают план России как поражение для Украины. Лишь 7% назвали его успехом.

План Европы и Украины украинцы воспринимают сдержанно: 30% считают его успехом, 44% оценивают как компромисс "50 на 50", а 18% - как неуспех.

Ожидают ли нового нападения

Большинство украинцев убеждены, что даже после любого мира Россия снова попытается напасть.

Большинство (69%) считают, что в случае реализации плана России агрессия возобновится. Даже по плану Европы и Украины 56% ожидают повторного вторжения.

Таким образом, план Европы и Украины хотя и может получить поддержку большинства, но не воспринимается как однозначный успех. Зато план России граждане рассматривают как поражение с высокой вероятностью нового нападения.

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

 

По данным опроса КМИС, более половины (54%) украинцев, которые не проходят военную службу, ответили, что готовы вступить в Силы обороны и с оружием в руках защищать страну.

Абсолютное большинство (76%) считают, что даже без поддержки США Украина должна продолжать борьбу вместе с европейскими союзниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИСЙемен