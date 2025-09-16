Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией

Украинцы не верят в скорое завершение войны с Россией. И большинство готовы терпеть столько, сколько нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
В сентябре 2025 года только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".
При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.
О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).
Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.
Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года более двух третей (68%) украинцев считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года. Каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это "очень вероятным".
По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) верили в победу Украины в войне против России. Не верили в победу 17% опрошенных.