Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией

В сентябре 2025 года только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".



При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).



Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.