Вернутся ли веерные отключения света: глава комитета по энергетике Рады назвал условия

Плановые отключения электроэнергии в Украине этой зимой пока не применялись. Но в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений инфраструктуры к ним могут вернуться.

Об этом сказал глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть вероятность, но она достаточно низкая. Эта вероятность обычно зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое, пожалуй, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа" и дронов лететь по нашим энергообъектам, так какая-то вероятность этого существует", - сказал он.

Как отметил Герус, сейчас уже "почти середина января и мы обходимся без этого", и вся работа как раз нацелена на то, чтобы и дальше таких отключений не было.

"Ну и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности, У нас есть определенный запас энергооборудования. Поэтому вероятность таких отключений есть, но достаточно низкая", - сообщил депутат.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.