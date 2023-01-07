Украинский нардеп выдвинулся в президенты ПАСЕ

Народный депутат от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

Мережко написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку его решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Мережко. По словам нардепа, его программа состоит из трех главных пунктов: восстановление демократии внутри ПАСЕ, то есть антидемократическую систему выборов президента, которая есть сейчас, которая является, по сути, выборами без выборов, нужно заменить на настоящие конкурентные выборы. В этом отношении ПАСЕ должно быть образцом демократических выборов. внутри ПАСЕ необходимо решительно избавиться от любого русского или пророссийского влияния. Надо эти изменения сделать неотвратимыми и не допустить возвращения к политике "диалога" с Россией. ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека. Следует активно противодействовать системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, которые совершают страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах членов Совета Европы. Сережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом.