Украинскую баллистику не хотят не только в России, - Зеленский

Украина продолжает продвигать идею создания собственной баллистики и европейской антибаллистической системы, несмотря на сопротивление со стороны ряда государств и конкуренцию в оборонной сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью телемарафона "Єдині новини".
По словам Владимира Зеленского, украинская сторона продолжает работу над развитием собственного баллистического направления.
Президент подчеркнул, что продвижение этой идеи сопровождается сложностями, поскольку появление нового сильного игрока в сфере вооружений вызывает опасения у других стран.
"Я продвигаю эту идею, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я продвигаю идею украинской баллистики и антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет видеть не только Россия. Россия — по понятным причинам. И не только Россия — тоже по понятным причинам. Причина в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что смогу продвинуть эту идею", — заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что Украина параллельно работает над созданием европейской антибаллистической системы совместно с международными партнерами. Одним из первых участников проекта стала Швеция.
"Так же, как и продвигаем идею антибаллистики. Европейской антибаллистической системы. Мы сегодня договорились со Швецией, что будем этим заниматься. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики", — отметил глава государства.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает уже в течение лета расширить круг партнеров для реализации инициативы и перейти к практической работе над системой противодействия баллистическим угрозам.
"Нам еще нужны несколько партнеров. Думаю, что за лето мы сможем продвинуть и окончательно согласовать эту идею. И начнем работать, чтобы преодолеть этот баллистический вызов", — добавил президент Украины.
