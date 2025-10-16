Украинскому строительному рынку не хватает работников: Шуляк назвала цифры

Острее всего ощущается нехватка каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Поэтому не исключено, что для процессов по восстановлению Украине придется привлекать трудовых мигрантов. Более того, с начала большой войны к работе на стройках уже начали привлекать граждан стран Африки и Азии.

По ее словам, украинский строительный сектор работает сейчас лишь на 60% от довоенного уровня. Соответственно, на одного доступного кандидата приходится 2,4 вакансии. То есть даже если бы каждый строитель работал на полторы ставки, рабочих рук все равно не хватало бы. По данным отчета, чтобы достичь целей экономического восстановления, к 2032 году нужно более чем удвоить количество работников в отрасли - от этого зависят темпы восстановления.

Среди других тревожных цифр то, что по специальности работают менее половины выпускников строительных вузов, а трудоустройство выпускников профессиональных училищ колеблется от 13% до 36% в зависимости от профессии. Острее всего ощущается нехватка каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков и мастеров отделки, а 70% работодателей говорят, что нехватка практических навыков - главный барьер.

"Это означает, что сотни молодых людей получают диплом, но не получают профессию. И одновременно сотни компаний ищут работников, которых система образования не успевает готовить или готовит не так, как этого требует рынок. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах или программах, а в людях. Мы можем принимать лучшие решения, привлекать доноров и создавать стимулы для инвесторов, но без тех, кто строит, каждый план останется на чертеже", - констатировала Шуляк.

Авторы отчета, добавила она, отмечают, что Украине нужна новая система подготовки кадров, тесно связанная с работодателями, общинами и реальными стройплощадками. Поэтому речь идет не только о реформе образования, а о реальном восстановлении страны.

Елена Шуляк также отметила, что для восстановления нужно направить усилия государства на возвращение украинцев из-за границы. Впрочем, нужно трезво оценивать шансы и допускать возможность того, что государству придется привлекать иностранных мигрантов для реализации проектов в сфере восстановления.

Парламентарий объяснила, что многие развитые страны, в частности ЕС, таким образом решают проблему старения населения и нехватки рабочей силы. Если Украину ждет действительно мощное послевоенное восстановление, то этому процессу фактически нет альтернативы. Ключевой вопрос - выбор удачной миграционной политики, которая позволит избежать ошибок других стран. В частности, такая политика должна быть направлена прежде всего на привлечение специалистов нужных специальностей.

"Привлечение мигрантов - одна из возможностей преодолеть значительный дефицит на рынке труда. Такой подход уже использует Румыния. После обретения членства в ЕС и выезда активной части населения в западные страны, Румыния начала привлекать на низкоквалифицированные работы жителей из стран Азии. Израиль в свое время привлекал для работ в агросфере работников из Непала и тому подобное. В этом нет ничего удивительного - в странах ЕС трудовые мигранты сейчас составляют более 12% от всего работающего населения", - считает нардеп.

По состоянию на сегодня, сообщила она, количество трудоспособного населения уменьшилось на 40% по сравнению с довоенным уровнем. Дефицит квалифицированных кадров возникает все острее, в частности в таких сферах, как строительство и промышленность. Речь идет как об обычных рабочих, так и узкопрофильных экспертах.

Как отметила Елена Шуляк, особенно остро демографический кризис и отсутствие достаточного количества рабочих ощущается в сфере строительства. Дефицит кадров здесь превышает 30%. Как результат - с начала большой войны к работе на стройках начали привлекать граждан стран Африки и Азии. В частности, речь идет о Непале, Индии, Бангладеш, Пакистане и Филиппинах.