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В Одессе СБУ задержала российского информатора, действовавшего "под прикрытием"

Одесса, Пятница 13 октября 2023 10:23
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В Одессе СБУ задержала российского информатора, действовавшего "под прикрытием" Фото: в Одессе СБУ задержала российского информатора, действовавшего "под прикрытием" (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе Служба безопасности Украины задержала информатора российского ГРУ. Чтобы меньше привлекать к себе внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"СБУ задержала информатора РФ, который устроился в международную организацию в Одессе, чтобы шпионить за защитниками города", - говорится в сообщении.

В Одессе СБУ задержала российского информатора, действовавшего "под прикрытием" (t.me/SBUkr)

Для маскировки он устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

"Действуя под прикрытием, одессит объезжал территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также врага интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб РФ проводил активную деятельность в пророссийских организациях.

"Но тогда, после провала кремлевского проекта "российской весны" на Одесщине, кураторы перевели своего агента в "режим ожидания", - добавили в ведомстве.

Вскоре после 24 февраля 2022 года на фигуранта дистанционно вышел резидент агентурной сети ГРУ с территории России и "активировал" своего информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре. Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры.

Во время обыска у злоумышленника изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с поличным. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Интересно, что резидент задержанного агента был еще и куратором диверсанта, которого СБУ задержала в прошлом году. По материалам украинской спецслужбы, в мае этого года он получил пожизненное заключение.

Как сообщалось, житель Одессы вместе с другом снимал перемещение техники ВСУ. Суд назначил ему наказание до 5 лет за решеткой. Добавим, что СБУ с начала войны выявила более 2 тысяч предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.

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