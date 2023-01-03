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На украинско-румынской границе открыли пункт пропуска "Рахов"

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 18:26
На украинско-румынской границе открыли пункт пропуска "Рахов" Фото: на украинско-румынской границе открыли пункт пропуска "Рахов" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

В Рахове открыли круглосуточный пункт контроля через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения, пока в стране будет действовать режим военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной Раде от партии "Слуга народа" Тараса Мельничука.

"Открыто, с целью упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое", на территории железнодорожной станции Рахов международный пункт контроля через государственную границу "Рахов" для железнодорожного пассажирского сообщения с временным (на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены режимом функционирования и круглосуточным временем работы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области открыли новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

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