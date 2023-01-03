На українсько-румунському кордоні відкрили пункт пропуску "Рахів"

У Рахові відкрили цілодобовий пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення, допоки в країні діятиме режим воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника уряду у Верховній Раді від партії "Слуга народу" Тараса Мельничука.

"Відкрито, з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску через державний кордон з Румунією для залізничного сполучення "Ділове", на території залізничної станції Рахів міжнародний пункт контролю через державний кордон "Рахів" для залізничного пасажирського сполучення з тимчасовим (на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування) режимом функціонування і цілодобовим часом роботи", - йдеться в повідомленні.