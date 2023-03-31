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На украинско-польской границе хотят открыть новый пункт пропуска

Фото: на украинско-польской границе хотят открыть новый пункт пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Збереже".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Начальник Волынского пограничного отряда Сергей Лозинский встретился с руководителем Надбужанского отдела Пограничной стражи Польши. Они отметили, что благодаря совместным усилиям была обеспечена надлежащая охрана украинско-польского участка границы и эффективное противодействие преступной деятельности.

Также значительные ресурсы были направлены в поддержку бесперебойного функционирования пунктов пропуска и ритмического оформления лиц и транспортных средств во время эвакуации населения из Украины в начале полномасштабной войны.

Из-за возможной угрозы вторжения России с территории Беларуси стороны договорились об оперативном обмене данными о любых маневрах военной техники вдоль границ на белорусских территориях.

К тому же во время встречи с делегацией из Люблинского воеводства стороны обсудили перспективу строительства еще одного пункта пропуска на границе с Польшей в Волынской области.

Лозинский отметил, что строительство нового общего пункта пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Збереже" будет способствовать разгрузке остальных переходов, в частности, по пропуску лиц и легковых автомобилей.

Украинские и польские пограничники также положительно оценили ход реализации пилотных проектов по вагоновозам в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин".

Напомним, в Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.

К тому же на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков.

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