В Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, сегодня, 22 марта, прошло совещание с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой. Одной из тем обсуждений стали новые шаги для улучшения логистики.

"Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе. Рассматриваем также и модернизацию имеющихся пунктов вместе с подъездными путями", - отметил глава Кабмина.

По его словам, это позволит не только ускорить пересечение границы, но и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и увеличению товарооборота со странами Евросоюза.