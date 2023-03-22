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В Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе

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Киев, Среда 22 марта 2023 16:55
В Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Кабмин инициировал разработку стратегии для создания новых пунктов пропуска на западной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, сегодня, 22 марта, прошло совещание с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой. Одной из тем обсуждений стали новые шаги для улучшения логистики.

"Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе. Рассматриваем также и модернизацию имеющихся пунктов вместе с подъездными путями", - отметил глава Кабмина.

По его словам, это позволит не только ускорить пересечение границы, но и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и увеличению товарооборота со странами Евросоюза.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Молдова подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте в порты на Дунае.

Также мы писали, что в Черновицкой области открыли новый пункт пересечения границы с Румынией.

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