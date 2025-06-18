Украинский воин с помощью FPV-дрона взял в плен оккупанта (видео)

Как сообщается, во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" с позывным "Пейн" с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.

Беспилотник сопроводил российского солдата прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.

"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик - это шанс освободить наших воинов из российского плена. Стоит отметить, что командир расчета FPV-дрона "Пейн" - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов", - добавили в Генштабе.

