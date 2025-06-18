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Украинский воин с помощью FPV-дрона взял в плен оккупанта (видео)

Фото: украинский воин с помощью FPV-дрона взял в плен оккупанта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский воин с позывным "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен очередного российского оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" с позывным "Пейн" с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.

Беспилотник сопроводил российского солдата прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.

"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик - это шанс освободить наших воинов из российского плена. Стоит отметить, что командир расчета FPV-дрона "Пейн" - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов", - добавили в Генштабе.
 

 

Украинские воины захватывают в плен оккупантов

Напомним, ранее мы сообщали, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Также Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

Кроме того, украинские пограничники отбили попытку штурма на Волчанском направлении и взяли в плен российского военного. Противник понес потери и был вынужден отступить.

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