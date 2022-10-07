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Украинские военные сбили три ракеты в Запорожской области

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Запоріжжя, Пятница 07 октября 2022 18:15
Украинские военные сбили три ракеты в Запорожской области Фото: украинские военные сбили три ракеты в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские подразделения ПВО сегодня днем, 7 октября, в Запорожской области ликвидировали три вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По официальной информации, ракеты были перехвачены над одной из громад Запорожского района. Пострадавших в результате падения элементов ракет по предварительной информации нет.

Напомним, что сегодня днем оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Кроме того, сегодня ночью россияне также нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Вражеская ракета упала во двор многоэтажки. Дом потерпел разрушения, также повреждены коммунальные сети. Один человек получил осколочные ранения.

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