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Украинский топовый гимнаст Ковтун подал запрос на гражданство Хорватии

Пятница 17 января 2025 19:07
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Украинский топовый гимнаст Ковтун подал запрос на гражданство Хорватии Фото: украинский гимнаст Илья Ковтун (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украинский топовый спортивный гимнаст Илья Ковтун начал процесс смены спортивного гражданства. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 готовится продолжить карьеру в составе сборной Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Jutarnji List.

Сообщается, что Ковтун начал процесс получения гражданства Хорватии. Запрос на гражданство также подала его тренер Ирина Горбачева-Надюк. По данным издания, федерация гимнастики Хорватии согласовала запрос.

"Украинская сторона, вероятно, не захочет добровольно отпускать такого талантливого спортсмена, что может привести к годовой "карантинной паузе" от международных соревнований. Впрочем, Ковтун и его тренер готовы к этому", - говорится в публикации.

Тренер по спортивной гимнастике Владимир Мадаревич отметил, что Ковтун уже почти три года живет и тренируется в хорватском Осиеке.

"Мы подали документы в министерство внутренних дел, и процесс должен проходить по ускоренной процедуре. Есть два варианта: получение гражданства как для выдающегося спортсмена, необходимого хорватскому спорту, или по упрощенной процедуре для украинцев, которые в Хорватии и ЕС имеют особые условия для получения гражданства. Мы надеемся на ускоренный порядок", - добавил он.

По его словам, если украинская федерация сама не отпустит спорстмена, то в худшем случае его ждет годовой перерыв в соревнованиях.

Отметим, Илья Ковтун является серебряным призером Олимпийских игр в 2024 году. У него есть бронза чемпионатов мира и Европы по многоборью. Заслуженный мастер спорта Украины.

Напомним, ранее Ковтун говорил, что вопрос смены спортивного гражданства решится до конца 2024 года. Если 21-летний гимнаст получит паспорт Хорватии, то уже на следующей Олимпиаде-2028 сможет защищать ее цвета.

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