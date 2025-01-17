Украинский топовый гимнаст Ковтун подал запрос на гражданство Хорватии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Jutarnji List .

Сообщается, что Ковтун начал процесс получения гражданства Хорватии. Запрос на гражданство также подала его тренер Ирина Горбачева-Надюк. По данным издания, федерация гимнастики Хорватии согласовала запрос.

"Украинская сторона, вероятно, не захочет добровольно отпускать такого талантливого спортсмена, что может привести к годовой "карантинной паузе" от международных соревнований. Впрочем, Ковтун и его тренер готовы к этому", - говорится в публикации.

Тренер по спортивной гимнастике Владимир Мадаревич отметил, что Ковтун уже почти три года живет и тренируется в хорватском Осиеке.

"Мы подали документы в министерство внутренних дел, и процесс должен проходить по ускоренной процедуре. Есть два варианта: получение гражданства как для выдающегося спортсмена, необходимого хорватскому спорту, или по упрощенной процедуре для украинцев, которые в Хорватии и ЕС имеют особые условия для получения гражданства. Мы надеемся на ускоренный порядок", - добавил он.

По его словам, если украинская федерация сама не отпустит спорстмена, то в худшем случае его ждет годовой перерыв в соревнованиях.

Отметим, Илья Ковтун является серебряным призером Олимпийских игр в 2024 году. У него есть бронза чемпионатов мира и Европы по многоборью. Заслуженный мастер спорта Украины.