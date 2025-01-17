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Український топовий гімнаст Ковтун подав запит на громадянство Хорватії

П'ятниця 17 січня 2025 19:07
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Український топовий гімнаст Ковтун подав запит на громадянство Хорватії Фото: український гімнаст Ілля Ковтун (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Український топовий спортивний гімнаст Ілля Ковтун почав процес зміни спортивного громадянства. Срібний призер Олімпійських ігор-2024 готується продовжити кар'єру у складі збірної Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватське видання Jutarnji List.

Повідомляється, що Ковтун почав процес отримання громадянства Хорватії. Запит на громадянство також подала його тренерка Ірина Горбачова-Надюк. За даними видання, федерація гімнастики Хорватії погодила запит.

"Українська сторона, ймовірно, не захоче добровільно відпускати такого талановитого спортсмена, що може призвести до річної "карантинної паузи" від міжнародних змагань. Утім, Ковтун і його тренер готові до цього", - ідеться в публікації.

Тренер зі спортивної гімнастики Володимир Мадаревич зазначив, що Ковтун уже майже три роки живе і тренується в хорватському Осієку.

"Ми подали документи в міністерство внутрішніх справ, і процес має відбуватися за прискореною процедурою. Є два варіанти: отримання громадянства як для видатного спортсмена, необхідного хорватському спорту, або за спрощеною процедурою для українців, які в Хорватії та ЄС мають особливі умови для отримання громадянства. Ми сподіваємося на прискорений порядок", - додав він.

За його словами, якщо українська федерація сама не відпустить спортсмена, то в гіршому випадку на нього чекає річна перерва в змаганнях.

Зазначимо, Ілля Ковтун є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року. У нього є бронза чемпіонатів світу та Європи з багатоборства. Заслужений майстер спорту України.

Нагадаємо, раніше Ковтун казав, що питання зміни спортивного громадянства вирішиться до кінця 2024 року. Якщо 21-річний гімнаст отримає паспорт Хорватії, то вже на наступній Олімпіаді-2028 зможе захищати її кольори.

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