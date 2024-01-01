Украинский снайпер ликвидировал около 15 оккупантов, которые шли на штурм (видео)

"После неудачного штурма на технике, которая подорвалась на минах, оккупанты снова притворились мертвыми", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что дождавшись темноты, они отправились штурмовать позиции украинских защитников.

"Но не дошли. Наш боец с помощью корректировки дрона, ликвидировал около 15 захватчиков из обычной винтовки", - добавили военные.

Отмечается, что это результат работы разведчиков 47 отдельной механизированной бригады.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.