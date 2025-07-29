Украинский посол объяснил, почему поляки стали хуже относиться к украинцам

Причина - комплексная

"Причина - комплексная. Объясню на простом примере. Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека. На первых порах все вроде бы нормально. Но проходит время - и это начинает раздражать, вызывать дискомфорт", - сказал Боднар.

Кто приехал в Польшу, и как отлично заметна вторая волна

По словам посла, первый миллион мигрантов, который приехал в Польшу, работал на низкооплачиваемых должностях и не создавал конкуренцию. Зато "второй миллион", более 989 тысяч военных беженцев, включает специалистов, бизнесменов, образованных людей - среди них есть те, кто приехал на дорогих авто.

"Украинцев действительно стало много в Польше. Представим себе ситуацию, когда в Киеве на улицах половина населения говорит на польском языке. И даже треть. Я думаю, что также будут возникать определенные ощущения у наших граждан", - пояснил Боднар.

Стереотипы и мифы

На польское общество также влияют стереотипы: "украинцы забрали работу", "занимают сектора экономики", "не стоят в очереди к врачу" и тому подобное.

"Это все, к сожалению, стереотипные вещи. Потому что, если вы посмотрите на статистику, то это какие-то сотни случаев на миллионы людей. Но они видимы и создают определенное впечатление", - отметил дипломат.

Посол привел и факты, опровергающие негативные нарративы. По его словам, 69% украинцев, прибывших в Польшу после 2022 года, работают, то есть около 700 тысяч человек. Они создают добавленную стоимость для польской экономики - около 2,7% ВВП, или 22 миллиарда евро в год.

Украинцы поддерживают польскую экономику

Посол привел цифры: 69% украинцев, прибывших в Польшу после 2022 года, работают, то есть около 700 тысяч человек. Они создают добавленную стоимость для польской экономики - около 2,7% ВВП, или 22 миллиарда евро в год.

"Умные люди говорят: если этот миллион украинцев завтра уедет - экономика рухнет", - сказал он, подчеркнув, что в отдельных городах украинцы составляют до двух третей водителей и работников критических отраслей.

Манипуляции и ответственность

Боднар также упомянул об информационных манипуляциях, которые подпитывают антипатии. Например, после кровавого инцидента в Варшавском университете в соцсетях мгновенно появилась ложная информация, что преступник - украинец, хотя впоследствии полиция это опровергла.

"Мы должны уважать законы, традиции и обычаи страны пребывания. Большинство украинцев, подавляющее большинство, законопослушные и придерживаются установленных правил", - подчеркнул дипломат.

В то же время посол подчеркнул, что улучшение ситуации не произойдет мгновенно, особенно на фоне избирательной кампании в Польше. Именно поэтому важно не допустить политического использования украинского вопроса и обеспечить защиту прав украинцев.