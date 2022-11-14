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Украинский персонал Запорожской АЭС находится под постоянным давлением, - МАГАТЭ

Иллюстративное фото: украинский персонал Запорожской АЭС находится под постоянным давлением (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские сотрудники Запорожской АЭС работают под постоянным давлением. Это может повлиять на ядерную безопасность станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По данным МАГАТЭ, на станции увеличилось количество российского технического персонала, но украинские сотрудники “продолжают выполнять повседневные операции на ЗАЭС в условиях высокого и непрекращающегося стресса”.

"Украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением. Это может оказать негативное влияние на ядерную безопасность и защиту и увеличить риск ядерной аварии, и это должно быть прекращено. Усугубляет ситуацию то, что сейчас они также сталкиваются с противоречивыми инструкциями о том, как управлять станцией", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

При этом в агентстве отмечают, что оккупанты проводят на станции операции, которые не были санкционированы компетентным украинским органом. Из-за этого Гросси обеспокоен ситуацией с принятием решений на ЗАЭС.

Напомним, ранее стало известно, что "Энергоатом" решил увольнять сотрудников оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые согласились работать на Россию, подписав контракт с "Росэнергоатомом".

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