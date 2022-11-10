ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Энергоатом" будет увольнять сотрудников ЗАЭС, которые перейдут на сторону России

Новина українською →
Украина, Четверг 10 ноября 2022 19:04
"Энергоатом" будет увольнять сотрудников ЗАЭС, которые перейдут на сторону России Фото: кадровики Росэнергоатом приехали на ЗАЭС с целью подписать контракты с украинскими специалистами (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

"Энергоатом" решил увольнять сотрудников оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые согласились работать на Россию, подписав контракт с "Росэнергоатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы компании "Энергоатом" Петра Котина в телеэфире "5 канала".

По словам главы "Энергоатома", на Запорожскую АЭС прибыли кадровые службы "Росэнергоатома" и агитируют работников ЗАЭС подписывать контракты с ними, объясняя это тем, что станция якобы уже принадлежит России.

"На сегодняшний день ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", но не увольняем их", - отметил Котин.

По словам главы "Энергоатома", персонал ЗАЭС преимущественно проукраинский. Он подчеркнул, что по решению руководства и профсоюза атомщиков все сотрудники компании, работающие на временно оккупированных территориях, имеют 20% надбавки к окладу. С 1 января 2023 года эта надбавка составит 50% и будет выплачена в первые сутки после освобождения ЗАЭС от захватчиков.

"Поэтому мы надеемся, что персонал не будет подписывать с оккупантами никаких контрактов. Мы поддерживаем тот персонал, который останется устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил Котин.

Как стало известно, по состоянию на конец октября лишь около 100 человек из 6,7 тысячи работников оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС подписали контракты на работу с фейковым АО "Эксплуатационная организация "Запорожская АЭС". При этом, по информации НАЭК, большинство сотрудников сделали это под давлением захватчиков.

Недавно РБК сообщало, что специалисты ЗАЭС 5 ноября возобновили внешнее электроснабжение атомной станции после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

Напомним, в четверг, 3 ноября, в "Энергоатоме" рассказали, что Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за обстрела оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа