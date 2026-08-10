Украинский Mavic: Vyriy Industries рассказала о боевых результатах разведдрона SLAVIC

SLAVIC осваивают без дополнительного обучения

Первые подразделения сил обороны уже применяют разведывательный комплекс SLAVIC в боевых условиях. По словам Бабенко, одним из главных принципов при разработке было создание системы, которую операторы DJI Mavic могли бы освоить без дополнительного обучения.

"У меня была задача, чтобы мавикист без обучения мог взять этот дрон, взять все оборудование, подключить и начать работать", - отметил Бабенко.

По его словам, на позиции, где уже работали со SLAVIC, после ротации заходили операторы, ранее никогда не видевшие этот комплекс. Им по телефону объясняли принцип работы - и они сразу начинали выполнять задания.

Читайте также: Vyriy и NOCTIS презентовали новый перехватчик ZIRKA: какая стоимость и какие дроны уничтожает

Компания готовится к масштабированию производства

В Vyriy Industries уже готовятся к масштабированию производства комплекса. В компании рассматривают SLAVIC как новое поколение разведывательных коптеров, обеспечивающее до 1,5 часов полета, а после перехода на новые аккумуляторы – до 2 часов. Это позволит экипажам работать на большем расстоянии от линии боевого столкновения и выполнять более длительные разведывательные миссии.

"1,5 часа полета – это уже около 25 километров туда, 25-30 километров работы и еще 25 километров назад. Это совсем другой уровень возможностей по сравнению с Mavic", – пояснил Алексей Бабенко.

В ближайшее время Vyriy Industries планирует впервые публично представить SLAVIC.