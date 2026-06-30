Vyriy и NOCTIS представили новый перехватчик ZIRKA: какая стоимость и какие дроны уничтожает

В Украине представили новый перехватчик ZIRKA, созданный для борьбы с ударными беспилотниками типа Shahed. Он может автоматически обнаруживать и уничтожать скоростные вражеские дроны.

Об этом РБК-Украина сообщиои в пресс-службе Vyriy Industries.

Характеристики и возможности перехватчика ZIRKA

Новый беспилотник разработала компания NOCTIS при инвестиционной поддержке и экспертизе Vyriy Industries. В основу разработки лег реальный боевой опыт антишахедного батальона Darknode.

Комплекс ориентирован на перехват быстрых и маневренных воздушных угроз и имеет следующие технические характеристики:

скорость – более 340 км/ч;

рабочая высота – до 6 км;

время пребывания в воздухе – до 20 минут;

радиус действия – 30 км.

Стоимость одного беспилотника ZIRKA составляет до 2000 долларов , что является самой низкой ценой среди перехватчиков с системой автоматической детекции и донаведения, утверждают у производителя.

Разработка и масштабирование проекта

Над проектом работала команда инженеров и программистов с практическим опытом противодействия воздушным угрозам. Компания NOCTIS полностью отвечает за технологии перехвата, программное обеспечение, автоматизацию, а также занимается продажами и поддержкой продукта.

В свою очередь Vyriy Industries поддерживает развитие платформы как инвестор и партнер по экспертизе в масштабировании производства. По словам CEO Vyriy Industries Алексея Бабенко, украинскому рынку нужно больше сильных команд и качественных продуктов, чтобы выиграть эту технологическую гонку.

Создание обновленной версии ZIRKA 2.0

Следующим этапом развития платформы станет создание модификации ZIRKA 2.0. Директор по развитию компании NOCTIS Алексей Комличенко отметил, что обновленная версия будет предусматривать автоматический вывод перехватчика в зону обнаружения цели и усиленную тепловизионную оптику, которая позволит машинному зрению обнаруживать вражеские дроны на расстоянии 2 км.

Также в новую версию интегрируют усовершенствованные алгоритмы детекции и наводки, дополнительные решения для связи и систему автоматического подрыва боевой части у цели. Это позволит сделать перехват максимально автономным и безопасным для боевых экипажей.