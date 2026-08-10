Український Mavic: Vyriy Industries розповіла про бойові результати розвіддрону SLAVIC

SLAVIC освоюють без додаткового навчання

Перші підрозділи Сил оборони вже застосовують розвідувальний комплекс SLAVIC у бойових умовах. За словами Бабенка, одним із головних принципів під час розробки було створити систему, яку оператори DJI Mavic могли б освоїти без додаткового навчання.

"У мене була задача, щоб мавікіст без навчання міг взяти цей дрон, взяти все обладнання, підключити і почати працювати", - зазначив Бабенко.

За його словами, на позиції, де вже працювали зі SLAVIC, після ротації заходили оператори, які раніше ніколи не бачили цей комплекс. Їм телефоном пояснювали принцип роботи - і вони одразу починали виконувати завдання.

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Компанія готується до масштабування виробництва

У Vyriy Industries вже готуються до масштабування виробництва комплексу. В компанії розглядають SLAVIC як нове покоління розвідувальних коптерів, що забезпечує до 1,5 години польоту, а після переходу на нові акумулятори - до 2 годин. Це дозволить екіпажам працювати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення та виконувати триваліші розвідувальні місії.

"1,5 години польоту - це вже близько 25 кілометрів туди, 25-30 кілометрів роботи і ще 25 кілометрів назад. Це зовсім інший рівень можливостей порівняно з Mavic", - пояснив Олексій Бабенко.

Найближчим часом Vyriy Industries планує вперше публічно представити SLAVIC.