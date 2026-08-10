Український Mavic: Vyriy Industries розповіла про бойові результати розвіддрону SLAVIC

Компанія Vyriy Industries розповіла про перші бойові результати розвідувального комплексу SLAVIC та плани масштабувати його виробництво. За словами CEO компанії Олексія Бабенка, головним принципом розробки було зробити систему доступною для операторів без додаткового навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Бабенка виданню Militarnyi.
Перші підрозділи Сил оборони вже застосовують розвідувальний комплекс SLAVIC у бойових умовах. За словами Бабенка, одним із головних принципів під час розробки було створити систему, яку оператори DJI Mavic могли б освоїти без додаткового навчання.
"У мене була задача, щоб мавікіст без навчання міг взяти цей дрон, взяти все обладнання, підключити і почати працювати", - зазначив Бабенко.
За його словами, на позиції, де вже працювали зі SLAVIC, після ротації заходили оператори, які раніше ніколи не бачили цей комплекс. Їм телефоном пояснювали принцип роботи - і вони одразу починали виконувати завдання.
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У Vyriy Industries вже готуються до масштабування виробництва комплексу. В компанії розглядають SLAVIC як нове покоління розвідувальних коптерів, що забезпечує до 1,5 години польоту, а після переходу на нові акумулятори - до 2 годин. Це дозволить екіпажам працювати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення та виконувати триваліші розвідувальні місії.
"1,5 години польоту - це вже близько 25 кілометрів туди, 25-30 кілометрів роботи і ще 25 кілометрів назад. Це зовсім інший рівень можливостей порівняно з Mavic", - пояснив Олексій Бабенко.
Найближчим часом Vyriy Industries планує вперше публічно представити SLAVIC.
У липні Vyriy Industries опинилася в центрі уваги через обшуки, проведені у компанії правоохоронними органами. У самій компанії заявили, що напередодні слідчих дій проти неї та CEO Олексія Бабенка розгорнули скоординовану інформаційну кампанію з маніпулятивними звинуваченнями.
РБК-Україна також дослідило, наскільки обґрунтованими є підозри у завищенні вартості дронів Vyriy та як скандал навколо однієї з найбільших компаній-виробників БпЛА може вплинути на всю українську оборонну галузь.