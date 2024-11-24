Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы-1

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл триумфовал на этапе по улицам американского Лас-Вегаса. Зато нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" завоевал четвертый чемпионский титул подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Британец начал первым и на старте без проблем сохранил лидерство. Тем временем гонщик "Феррари" Леклер в первом повороте поднялся на второе место с четвертого, пройдя Гасли ("Альпин") и партнера по команде Сайнса.

На 5-м круге монегаск попытался атаковать Расселла. Однако, потерпев неудачу, Леклер начал уступать. Его прошли Сайнс и Ферстаппен. Трудности с резиной вскоре спровоцировали первую волну пит-стопов, после которой сформировалась топ-6 в составе Расселла, Ферстаппена, Сайнса, Леклера, Хэмилтона ("Мерседес") и гонщика "Макларена" Норриса.

На втором отрезке главным нарушителем спокойствия стал Хэмилтон. Семикратный чемпион мира взялся за Леклера, постоянно находясь в зоне DRS. В то же время вдвоем они подъехали к Сайнсу, поэтому после смены позиций пилотами "Феррари" испанец оставался на растерзание британцу.

Однако тот выбрал заехать в боксы. Более ранний быстрый пит-стоп позволил Хэмилтону обойти Скудерию, а на 32-м круге британский гонщик еще и искусно оставил позади Ферстаппена. Ветеран еще и бросился догонять Расселла, но отыграть весь гандикап не успел. Тем временем Сайнс и Леклер с разницей в пять кругов прошли нового старого чемпиона.

В конце концов "Мерседес" оформил дубль, а испанский гонщик "Феррари" разбавил британский подиум. Ферстаппен финишировал на 5-й позиции, но этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство за два этапа до финиша сезона-2024. Его главный конкурент – Норрис из "Макларена" – приехал шестым с самым быстрым кругом.

Классификация Гран-при Лас Вегаса-2024: