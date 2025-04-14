Украинский дрон уклонился от ракет и поразил "Стрелу-10" в Курской области

В Курской области РФ операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем во взаимодействии со сводным отрядом "Шмель" 78 отдельного десантно-штурмового полка успешно поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Военные рассказали, что россияне обнаружили в небе украинский разведывательный БПЛА и вывели в поле "Стрелу", пытаясь его сбить. Но пуск двух ракет оказался безрезультатным - украинские пилоты дрона мастерски уклонились от ракет.

"После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона попал точно в цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения", - сообщили в Силах беспилотных систем.

Мастерскую работу операторов дронов показали на видео.

Что известно о "Стреле-10"

Стрела-10 - советский зенитно-ракетный комплекс. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году. Главный конструктор - А. Е. Нудельман.

Используется для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) при их визуальной видимости.

Успехи украинских операторов дронов

Также 7 апреля бойцы Сил беспилотных систем уничтожили в Курской области три ЗРК "Бук" противника. Вражеская ПВО была ликвидирована в течение 12 часов. Как рассказали военные, пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пускозарядной установке "Бук-М2", которую противник замаскировал в лесополосе. Удар по технике привел к детонации ракет и ее уничтожению.

Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары.