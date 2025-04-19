Украинский дипломат призвал Мерца срочно передать 150 ракет Taurus для ВСУ

"... объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus в Бундестаге 6 мая и быстро реализовать это. Это предвыборное обещание должно быть выполнено, несмотря на ожидаемое сопротивление со стороны СДПГ", - подчеркнул Мельник.

Украинский посол считает, что для передачи ракет Украине не нужно никакие "согласования с партнерами" или ультиматумы диктатору Владимиру Путину. Мельник заявил, что оружие нужно просто передать без каких-либо "если" или "но", чтобы "остановить ползучее продвижение России и фундаментально изменить современную динамику войны".

Дипломат также отметил, что для эффективного использования систем Taurus необходимо принять коалиционное решение о передаче Украине 30% имеющихся немецких истребителей и вертолетов из состава ВВС. Это примерно 45 истребителей Eurofighter Typhoon и 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger.

"Этот шаг также можно было бы осуществить в рамках комплексного кредита - закона о ленд-лизе, который мог бы принять Бундестаг. Главное, чтобы доставили быстро", - добавил Мельник.

По его мнению, такое же 30-процентное правило может быть введено для других систем вооружения. Мельник считает, что Германия может передать Украине 100 танков Leopard 2, 115 ББМ Puma, 130 БМП Marder, 130 бронетранспортеров Boxer, 300 бронетранспортеров Fuchs и 20 реактивных артиллерийских систем MARS II с боеприпасами.

"Параллельно следует разместить заказ на масштабную модернизацию Бундесвера с целью быстрой замены поставленных систем вооружения", - отметил посол.

Напомним, Андрей Мельник с декабря 2014 года до октября 2022 года был послом Украины в Германии. Затем он занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

С 20 июня 2023 года Мельник является послом Украины в Бразилии. Президент Владимир Зеленский согласовал назначение Андрей Мельника на должность представителя Украины в ООН.