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Кандидат в канцлеры Германии "за" поставки Taurus Украине, но при одном условии

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 14:05
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Кандидат в канцлеры Германии "за" поставки Taurus Украине, но при одном условии Фото: кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не против поставки крылатых ракет Taurus Украине. Но он хочет, чтобы это решение было согласовано с другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Моя личная позиция и позиция моей депутатской группы всегда была четкой относительно этих крылатых ракет. И я хотел бы еще раз повторить то, что я говорил сейчас во время предвыборной кампании. Мы должны быть готовы поставлять это (ракеты, - ред.), но только если у нас есть согласование с европейскими партнерами", - сказал он.

Мерц отметил, что есть по крайней мере две страны, которые поставляют дальнобойные ракеты Украине - Великобритания и Франция. По его словам, партнеры должны прийти к согласию, как координировать усилия.

"И в немецком парламенте, парламенте, который есть сейчас, и, скорее всего, в будущем парламенте будет большинство. Но это будет решение исполнительной власти, а не решение парламента. И моя личная точка зрения заключается в том, что мы будем поставлять это оборудование в Украину, но в рамках согласованных европейских рамок", - добавил политик.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что в Германии все еще продолжаются дискуссии о передаче ракет Taurus для Украины. Канцлер Олаф Шольц решительно выступает против передачи этих ракет Украине, поскольку это, по его мнению, приведет к эскалации.

Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Шольц, даже прописала в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины.

Стоит добавить, они в Германии должны состояться 23 февраля 2025 года. При этом Шольц может потерять кресло канцлера, главный его конкурент Лидер ХДС Фридрих Мерц.

Что известно о Мерце и что он говорил об Украине - узнайте в нашем материале.

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Мюнхенская конференция по безопасности Фридрих Мерц Ракеты
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