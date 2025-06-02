Украинский бизнес возобновил позитивные ожидания: НБУ назвал причины

Украинский бизнес в мае 2025 года возобновил положительные оценки деловой активности. Впервые за год роста ожидали предприятия всех секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, составил 50,8 по сравнению с 49,4 в апреле.

На ожидания предприятий положительно повлияли:

оживленный потребительский спрос;

устойчивая ситуация в энергетике;

поступление международной финансовой помощи;

сезонный фактор.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Оценки по занятости оставались неоднородными. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. Зато руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное подорожание закупочных цен, а также цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, зато строительные компании ожидали их незначительное ускорение.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 до 23 мая 2025 года. В опросе приняли участие 565 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.