ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинский бизнес возобновил позитивные ожидания: НБУ назвал причины

Украина, Понедельник 02 июня 2025 13:47
UA EN RU
Украинский бизнес возобновил позитивные ожидания: НБУ назвал причины Фото: Бизнес Украины возобновил позитивные оценки в мае (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в мае 2025 года возобновил положительные оценки деловой активности. Впервые за год роста ожидали предприятия всех секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, составил 50,8 по сравнению с 49,4 в апреле.

Украинский бизнес возобновил позитивные ожидания: НБУ назвал причины

На ожидания предприятий положительно повлияли:

  • оживленный потребительский спрос;
  • устойчивая ситуация в энергетике;
  • поступление международной финансовой помощи;
  • сезонный фактор.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Украинский бизнес возобновил позитивные ожидания: НБУ назвал причины

Оценки по занятости оставались неоднородными. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. Зато руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное подорожание закупочных цен, а также цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, зато строительные компании ожидали их незначительное ускорение.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 до 23 мая 2025 года. В опросе приняли участие 565 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.

Напомним, международные финансовые организации и рейтинговые агентства ухудшили прогнозы по росту экономики Украины в 2025 году. В частности, МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП до 2,0%, Всемирный банк - также до 2,0%.

Агентство Fitch ухудшило прогноз до 2,5%, Moody's также до - 2,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины ВВП
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар