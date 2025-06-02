Український бізнес відновив позитивні очікування: НБУ назвав причини

Український бізнес в травні 2025 року відновив позитивні оцінки ділової активності. Уперше за рік зростання очікували підприємства всіх секторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ .

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, становив 50,8 порівняно з 49,4 у квітні.

На очікування підприємств позитивно вплинули:

жвавий споживчий попит;

стійка ситуація в енергетиці;

надходження міжнародної фінансової допомоги;

сезонний чинник.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 5 до 23 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 565 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.