ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинский бизнес и государство должны сформировать систему реинтеграции ветеранов, - Метинвест

Понедельник 10 ноября 2025 14:32
UA EN RU
Украинский бизнес и государство должны сформировать систему реинтеграции ветеранов, - Метинвест Фото: "Группа Метинвест" создает комплексную экосистему помощи ветеранам (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

В Украине постепенно формируется уникальная система поддержки и реинтеграции ветеранов, в которой важную роль играет бизнес. "Группа Метинвест" создает комплексную экосистему помощи защитникам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олега Давиденко во время мероприятия "Реабилитация военнослужащих: международный опыт и украинские реалии".

По его словам, система поддержки ветеранов охватывает путь военного от мобилизации до возвращения в коллектив, развивает ветеранские сообщества и сотрудничает с общественными инициативами для психологической и социальной адаптации бывших военных.

"Интеграция ветеранов в гражданскую жизнь это ответственность каждого, не только руководителя. Мы поддерживаем защитников на каждом этапе, учим коллективы взаимодействовать с вернувшимися с фронта", - отметил Давыденко.

По его словам, в настоящее время Метинвест реализует ряд программ поддержки, в частности "Свободные волны" в Каменском, Кривом Роге и Запорожье - там ветераны проходят реабилитацию через плавание. Участие в проекте уже приняли более 430 человек.

Еще одна инициатива - "Общайся. Ветеран", серия открытых встреч с юристами, психологами и социальными работниками, где ветераны могут поделиться опытом и получить помощь.

"Такие инициативы должны перерастать в национальные программы. Бизнес подает пример, государство подхватывает, общественные организации добавляют свой опыт - и вместе формируется целостная система поддержки ветеранов", - подчеркнул Давиденко.

Он также подчеркнул, что украинский опыт реинтеграции уникален - ведь наши ветераны продолжают работать в условиях войны. В то время как на территории США, опыт которых Украина перенимает, войны не было уже 150 лет, там ветераны возвращаются к действительно мирной жизни.

"Наши ветераны вчера защищали страну, сегодня держат экономический тыл, а завтра будут восстанавливать государство. Именно эти люди сделают Украину более сильной", - резюмировал Давиденко.

Программы поддержки Метинвеста

Как известно, "Группа Метинвест" Рината Ахметова вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины по версии NV и Odgers. Компанию отметили поддержку работников во время войны, программы реинтеграции ветеранов и развитие персонала.

С начала полномасштабного вторжения компания инвестировала более 28 млрд грн в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд грн помощи Украине, в том числе 5,2 млрд грн - ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Ветераны
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа