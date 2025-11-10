Украинский бизнес и государство должны сформировать систему реинтеграции ветеранов, - Метинвест
В Украине постепенно формируется уникальная система поддержки и реинтеграции ветеранов, в которой важную роль играет бизнес. "Группа Метинвест" создает комплексную экосистему помощи защитникам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олега Давиденко во время мероприятия "Реабилитация военнослужащих: международный опыт и украинские реалии".
По его словам, система поддержки ветеранов охватывает путь военного от мобилизации до возвращения в коллектив, развивает ветеранские сообщества и сотрудничает с общественными инициативами для психологической и социальной адаптации бывших военных.
"Интеграция ветеранов в гражданскую жизнь это ответственность каждого, не только руководителя. Мы поддерживаем защитников на каждом этапе, учим коллективы взаимодействовать с вернувшимися с фронта", - отметил Давыденко.
По его словам, в настоящее время Метинвест реализует ряд программ поддержки, в частности "Свободные волны" в Каменском, Кривом Роге и Запорожье - там ветераны проходят реабилитацию через плавание. Участие в проекте уже приняли более 430 человек.
Еще одна инициатива - "Общайся. Ветеран", серия открытых встреч с юристами, психологами и социальными работниками, где ветераны могут поделиться опытом и получить помощь.
"Такие инициативы должны перерастать в национальные программы. Бизнес подает пример, государство подхватывает, общественные организации добавляют свой опыт - и вместе формируется целостная система поддержки ветеранов", - подчеркнул Давиденко.
Он также подчеркнул, что украинский опыт реинтеграции уникален - ведь наши ветераны продолжают работать в условиях войны. В то время как на территории США, опыт которых Украина перенимает, войны не было уже 150 лет, там ветераны возвращаются к действительно мирной жизни.
"Наши ветераны вчера защищали страну, сегодня держат экономический тыл, а завтра будут восстанавливать государство. Именно эти люди сделают Украину более сильной", - резюмировал Давиденко.
Программы поддержки Метинвеста
Как известно, "Группа Метинвест" Рината Ахметова вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины по версии NV и Odgers. Компанию отметили поддержку работников во время войны, программы реинтеграции ветеранов и развитие персонала.
С начала полномасштабного вторжения компания инвестировала более 28 млрд грн в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд грн помощи Украине, в том числе 5,2 млрд грн - ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".