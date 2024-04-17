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Украинским военным передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия, - Минцифры

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины получили 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Они нужны для защиты от российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, разработали средства РЭБ ближнего действия, которые передали бойцам ВСУ, украинские производители-участники кластера Brave1 - платформы для сотрудничества государственных и частных инициатив в сфере обороны. 

"Большую часть Генштаб распределил и передал Силам обороны на самые горячие участки фронта, чтобы военные использовали их для защиты техники, транспорта, штурмовых подразделений и передовых позиций", - подчеркнули в Минцифры. 

При этом вице-премьер Михаил Федоров рассказал, что в Украине появился новый класс средств - РЭБ ближнего действия. 

По его словам, такие средства необходимы для защиты бронетехники, личного состава, автомобилей эвакуации и логистики от российских дронов.

"Наша стратегическая цель - чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, требующая средства РЭБ, его получила", - добавил Федоров.

РЭБ в Украине

Напомним, средства РЭБ являются одним из главных приоритетов в сфере украинского производства в этом году. Они нужны для того, чтобы защищать нашу страну от атак дронов и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале заявлял, что цель состоит в том, чтобы каждый украинский регион получил системы радиоэлектронной борьбы против российских дронов в 2024 году.

При этом недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство приняло решение, которое позволит закупить средства РЭБ для защиты объектов критической инфраструктуры нашей страны.

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