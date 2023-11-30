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Украинским подросткам грозит тюрьма за погром в вагоне поезда в Сумской области

Иллюстративное фото: украинским подросткам грозит тюрьма за погром в вагоне поезда в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Подросткам 15 и 16 лет, которые устроили погром в поезде Конотоп - Хутор-Михайловский, грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.

"Лишение свободы сроком до 4 лет - такое наказание грозит подросткам 15-ти и 16-ти лет, которые выбили два окна и выломали около 10 сидений в электропоезде", - сказано в сообщении УЗ. 

В компании уточняют, что полицейские завершили досудебное расследование по статье "Хулиганство" и направили в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетних.

Действия подростков вызвали крайне опасную ситуацию в поезде, все убытки будут возмещены. 

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября подростки устроили погром в одном из вагонов поезда Конотоп - Хутор-Михайловский. Тогда их задержала локомотивная бригада. 

Они выбили два окна и выломали около десяти сидений. Предварительные убытки - около 100 тысяч гривен. 

При этом 8 ноября стало известно, что ученики 8 класса разгромили вагон поезда Яготин - Киев в Киевской области.

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