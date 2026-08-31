Украинским детям за границей упростили консульский учет: что изменилось

Одним из ключевых изменений стало снижение возраста, с которого ребенок может самостоятельно обратиться за взятием на консульский учет. Теперь это можно сделать с 14 лет. Раньше самостоятельно обращаться с таким вопросом могли дети, достигшие 16 лет.

Для детей до 14 лет порядок остается без изменений. Заявление за них подает один из родителей, опекун, попечитель, приемный отец или мать, отец-воспитатель, мать-воспитатель или другой законный представитель.

Какие документы понадобятся представителям

Правительство также уточнило порядок действий законных представителей в отношении лиц, которых суд признал недееспособными или ограничил дееспособность.

Кроме того, детализирован перечень документов, которые должен представлять законный представитель. В определенных случаях необходимо предоставить оригинал и копию его паспортного документа, а также документы, подтверждающие соответствующие полномочия.

Отдельно обновлены правила снятия граждан с консульского учета.

В карточке появятся данные о статусе ребенка

Изменения коснулись и учетной карточки гражданина Украины. В ней будут предусматриваться сведения о категории личности. В частности, можно будет указать статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, или усыновленного ребенка.

Также в карточку будут вноситься данные о законном представителе.