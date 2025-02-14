Украинским мужчинам за рубежом начнут выдавать паспорта, - МВД

"Во исполнение задания президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом", - заявил он.

По его словам, мужчины в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта уже со следующей недели. Сообщение с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов.

Клименко добавил, что для нормирования процесса возобновления выдачи документов было нужно делать его соответствующим действующему законодательству.

Также министр напомнил, что оформление и получение паспортов для мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, возможно только при условии наличия военно-учетных документов.

Получение паспорта за рубежом

В апреле прошлого года Министерство иностранных дел временно ограничило возможность консульств предоставлять услуги военнообязанным мужчинам, которые находятся за рубежом. Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

При этом на правительственном портале опубликовано постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут оформлять загранпаспорта за пределами Украины. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.