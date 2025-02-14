Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти, - МВС

"На виконання завдання президента уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном", - заявив він.

За його словами, чоловіки віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти вже з наступного тижня. Повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.

Кліменко додав, що для унормування процесу відновлення видачі документів було потрібно робити його відповідним до чинного законодавства.

Також міністр нагадав, що оформлення та отримання паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, можливе лише за умови наявності військово-облікових документів.

Отримання паспорта за кордоном

У квітні минулого року Міністерство закордонних справ тимчасово обмежило можливість консульств надавати послуги військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном. Докладніше про це рішення можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

При цьому на урядовому порталі опубліковано постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть оформлювати закордонні паспорти за межами України. Водночас для окремих категорій громадян передбачені винятки.