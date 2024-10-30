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Украинским беженцам в Литве выплатят помощь в 176 евро: о чем речь

Фото: Литва підтримує українських біженців (facebook.com_migracija)
Автор: Владислава Ткаченко

В Литве новоприбывшим украинским беженцам предоставят единовременную выплату и обновят цифровые разрешения на проживание. Все беженцы из Украины также получат единовременную помощь в размере 176 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В Литве отмечают, что количество прибывших из Украины беженцев уменьшается, но еженедельно принимает еще несколько десятков новых людей.

Для обеспечения основных потребностей им будет предоставляться единовременная финансовая помощь.

"И им, безусловно, нужна, в первую очередь, финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам войны единовременные выплаты на самые необходимые расходы". -  заявил глава Международной организации по миграции в Литве Эйтвидас Бингялис.

На выплаты могут претендовать граждане Украины и третьих стран, впервые пересекшие границу Европейского Союза (ЕС) из Украины не более 40 календарных дней назад.

Чтобы подать заявку на выплату, беженцам необходимо зарегистрироваться в Департаменте миграции и получить временный вид на жительство.

Выплаты направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий беженцев, к которым относятся одинокие родители или опекуны, прибывшие с детьми до 18 лет, многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями, а также беременные женщины, лица старше 60 лет и люди с ограниченными возможностями.

 

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Литва