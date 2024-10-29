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С 1 ноября для украинских беженцев в Литве введут новые виды на жительство: что известно

Вторник 29 октября 2024 14:40
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С 1 ноября для украинских беженцев в Литве введут новые виды на жительство: что известно Фото: оформление вида на временное проживание (facebook.com migracijaLT)
Автор: Нина Еланская

В Литве с 1 ноября начнется обновление цифровых видов на временное проживание для украинских беженцев, получивших временную защиту на основе решения ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Этот процесс предусматривает заполнение онлайн-заявок на портале MIGRIS, после чего беженцы смогут выбрать удобное время и место для подачи документов.

Заполнить заявки на портале можно будет с 1 ноября. Отмечается, что уже на 4 ноября можно будет забронировать визит после ее заполнения.

Сообщается, что украинцы, имеющие статус временной защиты, могут обращаться в любое миграционное отделение независимо от места жительства в Литве.

Кроме того, родители также должны обновить документы для своих детей. Обратим внимание, что с 2-летнего возраста дети должны присутствовать лично при подаче заявки.

Известно, что по состоянию на конец октября в Литве находится более 47 000 украинских беженцев, а с начала полномасштабной войны количество украинцев, зарегистрированных в системе MIGRIS, превысило 91 000 человек.

Добавим, что правительство Литвы уже приняло решение продлить временную защиту для украинских беженцев еще на один год. То есть виды на временное проживание, действовавшие до 4 марта 2025 года, теперь актуальны до 4 марта 2026 года.

Раньше мы рассказывали о том, где работают украинские беженцы в Литве и сколько в среднем зарабатывают в месяц. Напомним, что с начала полномасштабной войны работавшие в Литве украинские беженцы уплатили в бюджет страны 205 млн евро.

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