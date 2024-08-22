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Литва продлила временную защиту украинских беженцев еще на год

Четверг 22 августа 2024 08:50
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Литва продлила временную защиту украинских беженцев еще на год Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы приняло решение продлить временную защиту для украинских военных беженцев еще на один год. Теперь виды на жительство, которые действовали до 4 марта 2025 года, будут продлены до 4 марта 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на упрощение процесса замены видов на жительство по окончании текущего срока временной защиты, отмечается в сообщении Министерства внутренних дел.

Согласно проекту постановления, Департамент миграции ежедневно получает около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По состоянию на конец июля, временную защиту получили около 44 тысяч человек.

Временная защита для украинцев

Механизм временной защиты был введен на уровне ЕС 4 марта 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину. Он предоставляет перемещенным лицам коллективную защиту, включая право на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.

Согласно данным ООН, к середине марта 2024 года число украинских беженцев по всему миру достигло 6,486 миллиона человек, из которых 5,983 миллиона находятся в Европе.

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