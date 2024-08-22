Литва продлила временную защиту украинских беженцев еще на год

Правительство Литвы приняло решение продлить временную защиту для украинских военных беженцев еще на один год. Теперь виды на жительство, которые действовали до 4 марта 2025 года, будут продлены до 4 марта 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на упрощение процесса замены видов на жительство по окончании текущего срока временной защиты, отмечается в сообщении Министерства внутренних дел.

Согласно проекту постановления, Департамент миграции ежедневно получает около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По состоянию на конец июля, временную защиту получили около 44 тысяч человек.