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Українським біженцям у Литві виплатять допомогу в 176 євро: про що йдеться

Фото: Литва поддерживает украинских беженцев (facebook.com_migracija)
Автор: Владислава Ткаченко

У Литві новоприбулим українським біженцям нададуть одноразову виплату та оновлять цифрові дозволи на проживання. Усі біженці з України також отримають одноразову допомогу в розмірі 176 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У Литві відзначають, що кількість біженців з України зменшується, але щотижня прибувають ще кілька десятків нових людей.

Для забезпечення основних потреб їм надаватиметься одноразова фінансова допомога.

"І їм, безумовно, потрібна в першу чергу фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", - заявив голова Міжнародної організації з міграції в Литві Ейтвидас Бінгяліс.

На виплати можуть претендувати громадяни України та третіх країн, які вперше перетнули кордон Європейського Союзу (ЄС) з України не більше ніж 40 календарних днів тому.

Щоб подати заявку на виплату, біженцям необхідно зареєструватися в Департаменті міграції та отримати тимчасову посвідку на проживання.

Виплати спрямовані на підтримку найбільш уразливих категорій біженців, до яких належать одинокі батьки або опікуни, що прибули з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з обмеженими можливостями, а також вагітні жінки, особи віком від 60 років і люди з обмеженими можливостями.

 

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Литва