Украинских водителей предупредили о возможной блокаде еще одного КПП на границе с Румынией

Организаторами этой блокады стали румынские автоперевозчики и фермеры.

Как отмечают украинские таможенники, ситуация может повлиять на движение грузовиков, но не на передвижение легковушками и автобусами через данное КПП.

"Протестующие планируют перекрыть движение грузовиков, поэтому может быть временно ограничено или заблокировано движение грузового транспорта. При этом блокада не касается движения легкового транспорта и автобусов", - говорится в заявлении.

Так, в службе призвали международных перевозчиков учитывать ситуацию.

Блокада на румынской границе

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день румынские протестующие уже блокируют два пункта пропуска с Украиной. Речь идет о КПП "Сирет-Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск".

В таможенной службе пообещали дополнительно проинформировать о работе "Халмеу-Дякове" и вероятных сроках забастовки уже после получения официального подтверждения блокирования его КПП.

Ранее сообщалось, что румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокаду в ожидании результатов переговоров.

Добавим, что румынские протестующие жаловались на цены на топливо, выражали недовольство налогообложением, требовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Детальнее о том, что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду, - читайте в материале РБК-Украина.