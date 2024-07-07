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В украинских школах появится новый предмет

Воскресенье 07 июля 2024 20:23
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В украинских школах появится новый предмет Фото: дети в школе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С сентября 2024 года в украинских школах введут "Уроки счастья". В их основе будет лежать американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Елены Зеленской.

"Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"", - отметила Елена Зеленская.

По ее словам, курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная и плодотворная жизнь. В частности, в нем будет идти речь про:

  • умение строить отношения с людьми (счастье и стойкость неразрывно с этим связаны);
  • творчество и умение быть творцом своей жизни;
  • "человековедение" - о понимании того, что значит быть человеком;
  • умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;
  • мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;
  • ценности и то, как важно знать смысл жизни;
  • эмоциональная компетентность - важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;
  • ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.

"Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", - резюмировала Зеленская

Напомним, что во Львове из-за сложной ситуации с электроэнергией учебный год начнется раньше.

Как сообщало РБК-Украина, в комментарии адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила, кто из педагогов имеет право на отсрочку и получат ли ее те, у кого нет научной степени.

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