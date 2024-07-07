В украинских школах появится новый предмет
С сентября 2024 года в украинских школах введут "Уроки счастья". В их основе будет лежать американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Елены Зеленской.
"Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"", - отметила Елена Зеленская.
По ее словам, курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная и плодотворная жизнь. В частности, в нем будет идти речь про:
- умение строить отношения с людьми (счастье и стойкость неразрывно с этим связаны);
- творчество и умение быть творцом своей жизни;
- "человековедение" - о понимании того, что значит быть человеком;
- умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;
- мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;
- ценности и то, как важно знать смысл жизни;
- эмоциональная компетентность - важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;
- ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.
"Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", - резюмировала Зеленская
Напомним, что во Львове из-за сложной ситуации с электроэнергией учебный год начнется раньше.
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