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Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения на F-16 в Румынии, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии. Там откроют такой центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения", - сказал президент.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. В частности, недавно стало известно, что Украина получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Кроме того, ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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Владимир ЗеленскийРумынияF-16