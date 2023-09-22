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Украинских пилотов могут обучать на Gripen в Чехии: переговоры со Швецией уже начались

Фото: украинских пилотов могут обучать на Gripen в Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия ведет переговоры со Швецией насчет возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Она напомнила, что весной и летом в Чехии проходили тренировки около 2000 украинских военнослужащих. Всего Чехия хочет подготовить до конца 2023 года на своей территории около 4000 украинских военных.

Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, поставками оружия.

"Наша техника (переданная Украине - ред.) была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих", - сказала министр, уточнив, что для этой техники нет запасных частей и боеприпасов.

Стоит заметить, что, по информации СМИ, украинские пилоты уже опробовали истребители Gripen в Швеции. Их допускали к тестовым полетам. 

Помощь Украине от Чехии

Напомним, Чехия является одним из союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. 

Недавно власти Чехии договорились с Данией и Нидерландами о поставках танков, гаубиц и ПВО в Украину. 

Также в МИД Чехии предостерегали страны Запада от навязывания Украине переговоров с Россией. 

 

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