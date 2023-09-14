Глава МИД Чехии предостерег Запад от навязывания Украине переговоров с Москвой

Любая мирная инициатива, навязанная Украине без согласия Киева, будет иметь неприятные последствия для Запада, поскольку она не сможет провести черту под "российским империализмом".

Липавский призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киеву не удастся добиться быстрого прорыва в контрнаступлении. "Настоящим врагом" являются амбиции России на восток, сказал он.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на восток силой", - сказал он.

США и их союзники неоднократно заявляли, что любое политическое решение 18-месячной войны должно получить согласие Украины. Формула мира из 10 пунктов, для которой президент Украины Владимир Зеленский ищет поддержки на Глобальном Юге, включает полный вывод российских войск в качестве главного условия, но Кремль отклонил это требование. Зеленский исключил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сильная поддержка

Липавский настаивает на том, что поддержка среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу сильнее, чем когда-либо. Чехия была одним из самых стойких сторонников Киева, снабжая его военной техникой, такой как танки и боеприпасы, а также приютив более 500 тысяч украинцев, спасающихся от войны - пункта назначения № 3 для беженцев в ЕС после Польши и Германии.

Чешский дипломат заявил, что формуле Зеленского "удалось пережить" начальный этап: Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка теперь готовы принять участие в дебатах, исключая Россию.

"Я не говорю, что они склоняются к нашей позиции, но мы, по крайней мере, ведем диалог", - сказал он.

Липавский отметил, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, теперь приближаются к позиции Запада. Многие из "прагматических соображений" не хотят присоединяться к все более изолированной России. Другие испытывают недовольство агрессией Москвы в Черном море и выходом из соглашения, гарантировавшее поставки зерна, сказал он.

Мнение украинцев

В августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

В основном украинцы не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим соглашается почти треть украинцев, но относительное большинство, около 46%, не разделяют такое мнение.